Пассажиры самолета открыли аварийный выход и выпрыгнули из него на ходу

В США двое пассажиров авиакомпании Delta Airlines открыли аварийный выход самолета на ходу и выпрыгнули из него. Подробности случившегося передает CNN.

Как сообщает источник, инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия на борту, который должен был следовать до Атланты. Когда авиалайнер вырулил на взлетную полосу, двое туристов — 31-летний Антонио Мердок (Antonio Murdock) и 23-летняя Брианна Греко (Brianna Greco) — открыли дверь, активировали надувной трап и сошли на землю вместе с собакой.

После происшествия лайнер оставался на взлетной полосе около часа, но перевозчику удалось разместить пассажиров на других рейсах. Авиакомпания Delta подтвердила инцидент, а один из очевидцев, житель Нью-Йорка Кейси Джонсон (Casey Johnson), рассказал, что во время рейса Мердок и Греко вели себя очень вежливо.

Они попросили его поменяться с ним местами, чтобы было удобнее перевозить собаку, и устроились в хвосте самолета. Позже Джонсон заметил, что незнакомцы переместились в начало салона, а затем увидел, как туда побежали несколько пассажиров и членов экипажа.

В результате пару нарушителей задержала полиция, им предъявили обвинение в незаконном проникновении в кабину самолета, а также в создании ситуации, которая угрожала безопасности других людей. При этом их пса направили в приют для животных в Бруклине.

В октябре пассажир самолета авиакомпании Hawaiian Airlines решил выйти из лайнера во время полета над Тихим океаном. По информации СМИ, случай произошел на борту, летевшем из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в Гонолулу, штат Гавайи. Попутчикам и персоналу удалось остановить нарушителя.