Спасенный от смерти в мусоре российский кот стал заместителем министра

Спасенный от смерти в мусорном сепараторе в российском городе Ульяновске кот стал заместителем министра. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина забрала кота к себе в ведомство и ввела для него неофициальную должность.

Кота забираем к себе в министерство. Все сотрудники теперь за него будут нести ответственность Гульнара Рахматулина Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области

По словам Рахматулиной, животное обработали от паразитов, в скором времени ему сделают все необходимые прививки. Осмотревшие кота ветеринары пришли к выводу, что кот был домашним: он здоров и упитан.

Министр призвала россиян не выбрасывать питомцев, а отдавать в добрые руки или в приют.

В понедельник, 21 декабря, сортировщик Михаил Тукаш обнаружил кота в мешке в куче мусора за мгновение до попадания в сепаратор. Тукаш и директор «Горкомхоза» Игорь Перфильев получили благодарственные письма «за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира».