Пережившую нападение аллигатора собаку назначили помощником шерифа

В американском штате Флорида спасенного из зубов аллигатора спаниеля назначили помощником шерифа. Об этом сообщает сайт Officer.com.

В октябре четырехмесячный кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Гуннар пережил нападение рептилии. «Столкновение с аллигатором делает его исключительно подходящим для исполнения обязанностей офицера по безопасности, обучающего детей, что стоит делать, а что — нет», — заявил шериф флоридского округа Ли Кармин Марсено (Carmine Marceno).

О нападении аллигатора стало известно в ноябре. Пса спас его хозяин, 74-летний Ричард Уилбенкс. После продолжительной борьбы мужчина разжал пасть хищника. Гуннар отделался небольшим порезом на животе.

В 2017 году стало известно, что полицейские из департамента американского города Эйвондейла, штат Аризона, взяли на службу ящерицу. Бородатая агама по кличке Айро приняла присягу и получила полицейский значок, ее научили искать по запаху некоторые виды наркотиков.