Мужчина с сигаретой во рту вытащил щенка из пасти аллигатора и попал на видео

В американском округе Форт Майерс, штат Флорида, пенсионер вытащил щенка из пасти аллигатора. Видео произошедшего опубликовано на сайте CNN.

74-летний Ричард Уилбенкс выгуливал своего трехмесячного кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Гуннар недалеко от пруда, когда на питомца напал аллигатор. Рептилия вцепилась в щенка и попыталась утащить его под воду. Недолго думая, мужчина забежал в водоем, чтобы спасти своего любимца. «Я просто моментально прыгнул в воду», — вспоминает он.

На кадрах видно, как Уилбенкс с сигаретой во рту стоит по колено в пруду и борется с аллигатором. После продолжительной борьбы мужчина разжал пасть рептилии, позволив щенку благополучно сбежать.

В результате нападения у Гуннара остался небольшой порез на животе. Уилбенкс отвез щенка в ветеринарную клинику, где ему обработали рану. Здоровью питомца ничто не угрожает.

Теперь Уилбенкс выгуливает своего питомца строго на поводке и не подходит к пруду ближе, чем на три метра.

Ранее сообщалось, что житель индийской деревни Голихол вблизи города Бендур, штат Карнатака, спас свою собаку от шестиметрового питона. Чтобы отцепить рептилию от пса, потребовалось около полутора часов.