Госдума ужесточила требования к работе журналистов на митингах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина об ужесточении требований к работе журналистов на митингах. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива устанавливает дополнительные требования к тому, как журналисты должны освещать массовые мероприятия. В частности, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку мероприятия или против него, а также организовывать или проводить массовые акции, собирать пожертвования или подписи, участвовать в обсуждении и принятии решений.

Кроме того, сотрудникам СМИ решили запретить использовать различную символику и «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения» и средства агитации. Журналистам также запрещается скрывать отличительные признаки представителей СМИ.

Инициатива также запрещает проведение массовых акций около зданий экстренных служб, но разрешает переносить места проведения массовых акций из-за угрозы чрезвычайной ситуации или терроризма.