В Госдуме обсудили правовые гарантии журналистов на митингах

В Госдуме обсудили правовые гарантии работы журналистов на митингах. Участники заседания комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи пришли к выводу, что они не должны распространяться на тех работников СМИ, кто приходит участвовать в мероприятии, а не освещать его, рассказал «Газете.Ru» глава комитета Александр Хинштейн.

«Необходимо провести четкую грань между журналистом, освещающим публичные мероприятия, и их участником. Все согласны с тем, что если журналист приходит освещать митинг или акцию, он не может в ней участвовать. Если же он приходит участвовать, он перестает быть журналистом в рамках этого события», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что комитет планирует собрать дополнительные предложения по совершенствованию законопроекта о правовых гарантиях журналистов на митингах ко второму чтению.

Ранее Госдума приняла законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять им служебное удостоверение. По словам Хинштейна, который участвовал в подготовке документа, директором Росгвардии издан приказ, определяющий порядок ношения нагрудных жетонов.