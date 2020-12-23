Умерший при загадочных обстоятельствах журналист оставил запись перед смертью

Журналист и публицист Михаил Бударагин, который умер в ночь на 23 декабря при загадочных обстоятельствах, незадолго до смерти оставил запись в своем Telegram-канале о литературе. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Публикация появилась 22 декабря. Журналист предупредил о том, что если с ним что-то случится, это будет не самоубийство. «Возможно, со мной что-то случилось, если вы это читаете. <...> Все, что может быть похоже на самоубийство, им не является», — говорится в посте.

В записи он также заметил, что это старое сообщение, дату публикации у которого он регулярно меняет, а угрозы получает уже долгое время. Он уточнил, что если это сообщение появилось в канале, то он «не успел».

О смерти 36-летнего Бударагина стало известно утром 23 декабря. Его тело обнаружили во дворе дома его матери на севере столицы. Одной из причин смерти называют суицид. Утверждалось, что Бударагин прятался у матери от преследовавших его бандитов и рассказывал гражданской супруге о множестве долгов из-за спортивных ставок.

Бударагин — российский журналист и публицист. В прошлом возглавлял официальный сайт «Единой России», а также был членом «Молодой гвардии Единой России». Он работал шеф-редактором издания «Актуальные комментарии» и был обозревателем газеты «Культура». Также писал колонки в газету «Вечерняя Москва» и работал в интернет-издании «Взгляд».