В Москве найден мертвым 36-летний журналист Михаил Бударагин. Как сообщает «Московский комсомолец», его тело обнаружили во дворе дома, в котором живет его мать, на улице Беломорской на севере столицы.

По данным издания, первичный осмотр показал, что смерть может носить насильственный характер. Другой причиной его смерти называют самоубийство.

«Московскому комсомольцу» также стало известно, что Бударагин говорил гражданской супруге о том, что прятался у матери от преследовавших его бандитов. Кроме того, журналист жаловался ей на то, что у него много долгов, возникших из-за ставок на спортивные соревнования.

Михаил Бударагин — российский журналист и публицист. В прошлом он был главным редактором официального сайта «Единой России», а также членом «Молодой гвардии Единой России». Бударагин работал шеф-редактором издания «Актуальные комментарии» и был обозревателем газеты «Культура».