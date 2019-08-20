За самоубийством российского журналиста разглядели заинтересованных лиц

В Тольятти по факту смерти местного журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Основанием для возбуждения дела стало то обстоятельство, что перед смертью Куракин высказывал опасения за свою жизнь», — сообщило издание. По данным «Волга Ньюс», решение возбудить дело по статье 110 Уголовного кодекса России («Доведение до самоубийства») было принято 16 августа — через месяц после смерти Куракина.

35-летний журналист погиб 17 июля. Он не оставил предсмертной записки, но за день до смерти на своей странице в Facebook опубликовал запись: «Не знаю почему, но, кажется, у меня серьезные проблемы».

По данным издания, Куракин был автором Telegram-канала «КомитетЪ», публиковавшего информацию, в которых «фигурировали представители бизнеса, властей и правоохранительных органов». Он также руководил тольяттинским агентством «Горизонт» и сотрудничал с некоторыми самарскими СМИ как автор.

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