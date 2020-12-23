Девочка пошла ночью в туалет и погибла в зубах льва

В индийской деревне Дханфулия, штат Гуджарат, лев растерзал девочку-подростка, которая ночью пошла в лес в туалет. Об этом сообщает издание Outlook India.

Поздно вечером 21 декабря две девочки из семьи мигрантов, работающих в сфере сельского хозяйства, вышли из дома в лес по нужде. По пути на них набросились дикие животные.

«На них напали два молодых льва. Одно из животных утащило 14-летнюю жертву и растерзало ее. Наш сотрудник, который был неподалеку, услышал шум и поспешил на место происшествия. Он увидел львов. Вскоре после этого было найдено тело погибшей», — рассказал заместитель начальника местного лесничества Сунил Берва (Sunil Berwa).

Вторая девочка сумела спастись, прыгнув в бак с водой.

Погибшую идентифицировали как Бхавну Барию (Bhavna Baria).

Для поимки хищников представители местных властей установили клетки в окрестностях деревни. Местные жители рассказали, что за последние несколько месяцев видели поблизости львов. Хищники охотились на скот.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра леопард-людоед за 35 дней убил 12 человек. Весь месяц он методично убивал людей раз в три дня.