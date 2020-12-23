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Убийца полицейских во Франции найден мертвым

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Фото: Lewis Joly / AP

Убийца троих полицейских, явившихся по вызову о домашнем насилии, найден мертвым. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

«Преступник найден мертвым. Я еду на место происшествия», — написал министр в своем микроблоге.

Ранее Дарманен выразил свои соболезнования семьям погибших полицейских. Отмечается, что 48-летнего убийцу разыскивали более 300 сотрудников полиции. Он сбежал после того, как устроил пожар в своем доме, сообщает Le Monde.

Полицейские были застрелены после того, как явились на вызов по поводу домашнего насилия. Сообщается, что супруга нападавшего осталась невредима — она спряталась на крыше дома. О гибели троих сотрудников полиции и ранении еще одного стало известно ранее 23 декабря.

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