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Во Франции погибли два человека в результате нападения

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Во Франции мужчина напал на жителей коммуны Шоле на западе страны, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Сначала 35-летний злоумышленник, известный полиции по ряду правонарушений, напал на человека в холле дома, где он проживал. Он нанес жертве несколько ударов по голове, в результате чего она скончалась. Затем преступник отправился в парк, где атаковал 83-летнего мужчину — он скончался по дороге в больницу — и 81-летнюю женщину — ей оказали помощь на месте, и ее жизни ничего не угрожает.

После этого нападавший вернулся в свою квартиру, где его задержала полиция. По предварительной информации следователей, речь пока не идет о преступлении террористического характера. Мотивы нападения пока не установлены. Правоохранители выясняют, имелось ли у преступника оружие.

31 октября в Лионе мужчина напал на православного священника Николаса Какавалакиса. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся. В результате священнослужитель был тяжело ранен. Позднее полиция задержала 40-летнего мужчину грузинской национальности Георгия П. Он признался, что выстрелил в православного священника из мести, поскольку тот якобы поддерживал интимную связь с его 35-летней женой.

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