Россиянин решил обменять скрепку на квартиру

Житель Ангарска Руслан Чистяков, нуждающийся в улучшении жилищных условий, решил обменять обычную канцелярскую скрепку на квартиру. Мужчина несколько раз пытался решить квартирный вопрос обычным путем, взяв ипотеку, но ему всякий раз отказывали в кредите по непонятным причинам. Подробности этой истории сам россиянин раскрыл «Ленте.ру».

Мужчина работает на заводе, у него есть жена и ребенок, вскоре в семье ожидается пополнение. Пока Чистяков вынужден арендовать квартиру — своего жилья у семьи нет. 31-летний россиянин неоднократно обращался в различные банки за ипотекой, но получить кредит не удалось. Тогда он решил пойти другим путем — запустить акцию по обмену обычной скрепки на квартиру.

Набор скрепок он приобрел в магазине за 45 рублей, а первые сделки заключил с коллегами по работе. В настоящее время скрепку путем последовательных обменов удалось выменять на земельный участок.

«Меня спрашивают — почему я просто не попросил через социальные сети квартиру или денег на ее приобретение. Мне такое даже в голову не приходило. Зачем просить? Нужно что-то самому делать. То, чем я сейчас занимаюсь, куда интереснее, чем клянчить что-либо у людей», — пояснил Чистяков.

Россиянин пытается повторить опыт канадца Кайла Макдональда — молодому человеку в начале 2000-х удалось обменять красную пластиковую скрепку на двухэтажный дом с тремя спальными комнатами. Цепь обменов сложилась за год. Мужчина прославился на весь мир.

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