Россиянин разрезал дверь квартиры бензопилой ради извинений

Житель Пензенской области разрезал дверь в квартиру бензопилой, чтобы извиниться перед бывшей супругой. Испуганная женщина обратилась за помощью к росгвардейцам. Об этом сообщается на сайте областного управления Росгвардии.

По прибытии на место происшествия бойцы обнаружили мужчину, который уже заканчивал пилить дверь бензопилой. Из квартиры доносились крики о помощи. Сотрудники Росгвардии тут же задержали злоумышленника.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что мужчина — бывший супруг хозяйки дома. Он пытался проникнуть в дом, женщина заперла дверь и попросила его уйти. Россиянин не реагировал на просьбы, более того — ради извинений он решил распилить железную дверь. Мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее в ноябре в Горно-Алтайске задержали россиянина, избившего бывшую жену. Мужчина подкараулил ее у подъезда и попросил вернуться. Получив отказ, он несколько раз ударил экс-супругу кулаком по лицу, а затем стал бить топором, пытаясь отрубить женщине руки. Большая часть ударов пришлась на правую кисть. Россиянку госпитализировали.

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