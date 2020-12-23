Немецкая церковь извинилась за сожжение «ведьм» спустя 400 лет

Католическая церковь немецкого города Айхштет извинилась за сожжение «ведьм» спустя 400 лет молчания. Об этом сообщает газета The Independent.

С XV по XVIII век сотни людей подверглись зверским пыткам и были убиты в этом баварском городе по подозрению в колдовстве. Лишь сейчас католическая церковь Айхштета принесла извинения за убийства. Архиепископ города Грегор Мария Франц Ханке назвал те события «кровоточащей раной в истории церкви» и пообещал установить табличку в память о жертвах.

В общей сложности около 60 тысяч человек были казнены в Европе по подозрению в колдовстве, 25 тысяч из них — на территории современной Германии. Большинство жертв — женщины, но среди них также были мужчины и дети.

Кампания по реабилитации жертв «охоты на ведьм» в Германии началась в 2011 году по инициативе священника Хартмута Хегелера. С того момента власти свыше 50 немецких городов, включая Кельн и Лейпциг, посмертно реабилитировали казненных по обвинению в колдовстве и установили в их честь мемориальные доски и памятники, а в некоторых случаях даже переименовали улицы.

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