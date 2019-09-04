Объявлена охота на исчезнувшую из могилы ведьму

В Шотландии разыскивают останки женщины, которая погибла в начале XVIII века после обвинений в колдовстве. Об этом сообщает Washington Post.

В 1704 году Лилиас Ади (Lilias Adie) арестовали по жалобе пьяной соседки, утверждавшей, что она вызвала Сатану. После ареста и продолжительных допросов женщина призналась, что встречала дьявола и посещала шабаши ведьм. Ей грозило сожжение, однако она не дождалась приговора и умерла в тюрьме. Историки считают, что причиной смерти могло быть самоубийство.

Останки ведьмы закопали в грязи на берегу моря недалеко от деревни Торриберн в шотландском графстве Файф. Местные жители боялись, что она восстанет из мертвых, поэтому сверху ее накрыли каменной плитой. Хотя в конце XVI, XVII и начале XVIII веков в Шотландии казнили тысячи женщин, обвиненных в колдовстве, могила была только у Ади. Все остальные ведьмы были сожжены.

Несколько лет назад археологи нашли место, где была погребена Ади, однако там не было ее останков. Антиквары разграбили могилу еще в 1852 году. Кости проданы коллекционерам в разных странах мира, а череп потерян с 1938 года, когда его демонстрировали на выставке в Глазго.

Власти Файфа решили превратить могилу Ади в мемориал и обратились к владельцам останков женщины с просьбой вернуть их. «Мы хотим памятник не только для нее, но и для всех, кто погиб после обвинений в колдовстве, — говорит член совета Файфа Кейт Стюарт (Kate Stewart). — Отсутствует понимание того, что эти люди погибли ни за что».

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