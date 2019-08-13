Пастор ходил по деревне с отрубленной головой кота и изгонял демонов

В кенийской деревне Катаа, округ Китуи, полиция арестовала самопровозглашенного пастора, который якобы изгонял демонов кровью котов. Об этом сообщает местный новостной портал Tuko.

Местные жители утверждают, что 25-летний кениец, который отказался раскрывать свое имя, на протяжении месяца ходил по деревне и возносил молитвы. По их мнению, мужчина состоял в некой секте. В воскресенье, 11 августа, полицейские нашли его в чужом доме с головой кота в руках: таким образом он изгонял демонов.

«Кровью кота я уничтожаю проделки ведьм, волшебников, колдунов и другой нечисти», — заявил он. Прибывшие на место полицейские не смогли определить, по какой статье обвинить задержанного. При себе у мужчины не было документов. Он не признал себя виновным и объяснял, что владельцы дома сами пригласили его очистить помещение от потусторонних сил.

По делу ведется расследование.

В апреле сообщалось, что в Зимбабве пастор поцеловал женщину на глазах у прихожан, чтобы избавить ее от злых духов. Видео произошедшего просочилось в соцсети. Комментаторы возмутились неподобающему поведению служителя церкви.

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