Пастор изгонял из женщины демонов длительными поцелуями

@RMajongwe / Twitter

В Зимбабве пастор поцеловал женщину на глазах у прихожан, чтобы избавить ее от злых духов. Видео происходящего опубликовал пользователь под ником @RMajongwe в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах видно, как служитель церкви подходит к женщине в розовом платье и несколько секунд целует ее в губы. По данным местных СМИ, таким образом пастор изгонял из прихожанки демонов. Затем он отходит в сторону, встряхивает руками и дает зимбабвийке какие-то указания. Та делает круговые движения кистью в области живота, после чего мужчина снова ее целует.

«Пастор в работе. Халелууууйяяя», — подписал очевидец инцидента Раймонд Маджонгве (Raymond Majongwe).

Комментаторы возмутились неподобающему поведению пастора. «Отвратительно… Арестуйте этого извращенца», — призывали одни. «Такое нельзя допускать. Он должен отправиться в тюрьму», — поддерживали другие. «Думаю, надо выпустить закон, запрещающий такие выходки», — писали третьи.

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