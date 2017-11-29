Индиец отрубил сыну пенис для изгнания злых духов

Житель Индии Рам Гопал Патель отрубил топором своему 13-летнему сыну пенис для того, чтобы изгнать из дома злых духов. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 39-летнего мужчины, в доме творилось что-то неладное: «постоянно гремели вещи и скрипели ставни», а его семью преследовали неудачи. Тогда он решил обратиться к 19-летнему колдуну Раджешу Ядаву. Тот посоветовал Пателю принести в жертву сына, и тогда «злые духи оставят семью в покое».

Когда подросток вернулся из школы домой, Патель вместе с Ядавой сильно ударили мальчика по голове, оглушив его. Затем они взяли топор и провели обряд. Истекающего кровью ребенка оставили лежать на полу. Не приходя в сознание, он умер.

Полицию вызвала мать мальчика. По словам безутешной женщины, «злые духи помутили рассудок» ее мужа. Отец ребенка и колдун арестованы по обвинению в убийстве. Они будут находиться под стражей до суда, который состоится в декабре.

Как отмечает издание, в 2015 году в Индии 135 человек стали жертвами колдовских практик.