Жительница Нидерландов попала под суд за изгнание джиннов из сына

Жительницу Нидерландов, которая пыталась изгнать джиннов из своего сына, обвинили в жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщает BBC News.

25 января в нидерландском городе Рурмонд прошло заседание суда, на котором рассматривалось ее дело. Это первый случай такого рода в этой стране.

Чтобы избавить девятилетнего сына от злых духов, 39-летняя женщина марокканского происхождения поместила его руки в раскаленную духовку. Кроме того, она набила уши ребенка ватой и повредила ему слух. С 2016 года мальчик живет в приемной семье.

Адвокат женщины заявил, что ее нельзя обвинять в жестоком обращении, поскольку это деяние подразумевает сознательное причинение вреда. В данном случае это не так, потому что она считала, что помогает ребенку.

По мнению выступившего перед судом профессора криминальной философии Йеруна тен Ворде (Jeroen ten Voorde), жестокое обращение есть жестокое обращение независимо от мотивов. «Изгнание джиннов при помощи насильственных действий, которые причиняют боль или вызывают травмы, не может быть оправдано, — цитирует его DutchNews.nl. — Человек, занимающийся изгнанием, может думать иначе, но это ничего не меняет».

Ожидается, что суд выслушает показания антрополога, который расскажет о представлениях мусульман об изгнании джиннов. По данным ассоциации психиатрических организаций Нидерландов GGZ, от 60 до 80 процентов мусульман в Нидерландов верят, что психические расстройства вызывают злые духи.

В 2013 году сообщалось, что 19-летний житель Таджикистана, страдавший психическим заболеванием, скончался после того, как из него попытались «изгнать джиннов».

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