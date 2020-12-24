Четырехлетняя девочка спасла мать от смерти из-за мозгового кровотечения

Четырехлетняя дочь спасла жительницу английского города Ньютон-ле-Уиллоус, у которой произошло мозговое кровотечение. Об этом сообщает издание Charity Today.

В 2017 году 46-летняя Соня Джонс (Sonya Jones) проснулась в четыре часа утра из-за невыносимой головной боли и вызвала скорую помощь, после чего потеряла сознание.

Ее четырехлетняя дочь София (Sophia) услышала шум, смогла спуститься вниз и впустить парамедиков, чтобы они доставили ее мать в больницу. Все время в ожидании врачей она находилась рядом с матерью. «Если бы она не открыла дверь врачам, все могло бы закончиться гораздо хуже», — отметила Джонс.

Пациентке сообщили, что у нее произошло субарахноидальное кровотечение — опасный для жизни тип инсульта, при котором возникает кровотечение на поверхности мозга. Англичанка провела две недели в больнице, ей пришлось заново учиться ходить.

После кровотечения память Джонс ухудшилась, и она не так хорошо воспринимает информацию, как раньше. «Каждый раз, когда идешь спать, думаешь, что это произойдет опять, даже сейчас. Поскольку внешне не видно, что со мной что-то не так, многие не принимают мое заболевание всерьез», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик из испанского города Валенсия спас жизнь беременной матери, которая потеряла сознание, не успев вызвать скорую помощь. Ее сын взял телефон, открыл приложение WhatsApp и начал рассылать родственникам голосовые сообщения, в которых говорил, что его мать лежит на полу и не шевелится.