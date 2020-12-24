Заснятая россиянкой популярная в Африке процедура вызвала отвращение в сети

Россиянка переехала в Гану после замужества и поделилась видео, на котором ее чернокожая свекровь посещает парикмахерскую в городе Аккра. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница с никнеймом natasakado из Санкт-Петербурга сняла на камеру популярную у африканок процедуру в местном салоне красоты. На кадрах мастер обновляет прическу ее родственнице: она под корень срезает ножницами вплетенные в волосы искусственные пряди, затем расчесывает оставшиеся волосы и наносит на голову смягчающую маску.

После этого волосы клиентки затягивают в тугой пучок, прикрепляют к ним толстую чужую косу, заматывают ее по кругу и пришивают к голове иголкой.

Пост стал вирусным и набрал 600 тысяч просмотров, однако описанный процесс вызвал у зрителей отвращение. «У меня корни волос заболели», «Я никогда не понимала, как они терпят эту адскую боль от натяжения волос! Я после трех часов с хвостом умираю от того, как корни болят», «Господи, как они мучаются со своими волосами», «Больно и страшно смотреть. Бедные женщины», «Какая мерзость, зачем вообще это терпеть?» — высказались они.

Ранее в декабре жительница Нью-Йорка с самыми объемными волосами афроамериканского типа в мире показала внешность и рассказала о трудностях, с которыми ежедневно сталкивается во время ухода за прической.