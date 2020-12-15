Девушка спрятала в волосах предметы домашнего обихода и прославилась

@serahfaulkofficial / TikTok

Пользовательница соцсетей продемонстрировала на камеру, как она прячет в волосах различные предметы домашнего обихода, и обрела популярность. Ролики на эту тему появились в ее TikTok-аккаунте.

В последнем 15-секундном видео темнокожая Сера Фолк (Serah Faulk) сперва показывает зрителям свои пышные черные волосы, а затем начинает закладывать в пряди личные вещи: проводные наушники, наушники AirPods и зарядное устройство для смартфона. На другом видео девушка также смогла спрятать в волосах ключи и косметические средства.

Из-за жесткой структуры волосы с легкостью выдержали вес всех предметов, и героиня материала подвигалась с ними под музыку.

Публикация стала вирусной в соцсетях и прославила Фолк. К настоящему моменту ролик набрал более 12,5 миллиона просмотров.

Ранее в декабре американка с самыми объемными в мире волосами афроамериканского типа показала внешность и рассказала о трудностях, с которыми ежедневно сталкивается во время ухода за прической.