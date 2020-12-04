Выбрана девушка с самыми длинными волосами афроамериканского типа

Жительница Нью-Йорка с самыми объемными волосами афроамериканского типа в мире показала внешность и рассказала о трудностях, с которыми ежедневно сталкивается во время ухода за прической. Ее историю приводит портал New York Post.

Социальная работница Симона Уильямс (Simone Williams), которая отращивала волосы в течение девяти лет, попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос такого типа. Длина ее прядей, состоящих из мелких жестких кудрей, составляет 20 сантиметров. Прическа женщины очень объемная и по форме напоминает шар диаметром 147 сантиметров.

Героиня материала рассказала, что до 23 лет стыдилась своих волос, поэтому постоянно их выпрямляла и делала химическую завивку. Однако впоследствии ей пришлось отказаться от посещения салонов красоты, чтобы сэкономить деньги.

В то время она также начала восхищаться предыдущей рекордсменкой книги — Аевин Дугас (Aevin Dugas) — и решила сохранить свои натуральные волосы.

По словам Уильямс, ухаживать за афроамериканскими волосами тяжело, поскольку их необходимо постоянно распутывать. Американка призналась, что моет голову раз в неделю, так как на сушку ей требуется около шести часов. Процедуру она обычно завершает нанесением увлажняющего масла.

Ранее в декабре украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин. Алена Ануфриева объяснила, что часто получает пошлые сообщения мужчин. Например, некоторые подписчики пишут ей о желании понюхать, потрогать или даже купить ее волосы.