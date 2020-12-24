Раскрыта роль иностранных спецслужб в высылке россиян из Колумбии

Раскрыта роль иностранных спецслужб в высылке двух российских дипломатов из Колумбии. К произошедшему могли быть причастны США и Великобритания, пишет El Tiempo.

По информации издания, в Вашингтоне и Лондоне обратили внимание на «десятки зашифрованных сообщений, отправляемых из Колумбии в Россию». Это происходило еще в 2017-м на фоне «существенных перестановок» в дипломатическом корпусе страны.

Вскоре спецслужбы США и Британии выяснили, что в Колумбии действуют россияне, заинтересованные в получении информации о политике и экономике страны, а также о научных разработках. Эту информацию якобы передавали в Кремль. El Tiempo считает, что собранные американцами и британцами доказательства и стали ключевыми во время принятия решения о высылке дипломатов.

«Колумбия вряд ли решилась бы на высылку россиян без поддержки своего главного союзника — США», — добавляет журнал Semana. Издание также поговорило с одним из сотрудников разведки Колумбии, который якобы участвовал в операции по раскрытию российских шпионов. Он рассказал, что в посольстве в Боготе находится еще «как минимум 21 российский шпион». Другой собеседник издания рассказал, что общался с предполагаемым российским разведчиком и даже не заподозрил его в работе на спецслужбы. Последний якобы расспрашивал мужчину о нефтяных месторождениях и энергетике страны.

22 декабря стало известно, что Колумбия высылает двоих российских дипломатических работников. Сотрудников дипмиссии Александра Паристова и Александра Белоусова заподозрили в работе на разведывательные службы. Они якобы завербовали информантов в городе Кали ради военной разведки. Москва опровергла обвинения и выслала двух колумбийских дипломатов в ответ.