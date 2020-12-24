Сестра Кардашьян привлекла внимание к своему бренду снимком топлес

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Хлои, привлекла внимание поклонников к собственному бренду Good American фотографией, на которой она запечатлена топлес. На публикацию в Instsgram-аккаунте марки обратили внимание в Daily Mail.

На рекламном снимке 36-летняя знаменитость запечатлена лицом к камере с обнаженным торсом, прикрывая грудь руками. Она одета в голубые облегающие джинсы и ботильоны коричневого цвета на каблуках. «Смело шагай в новый сезон. Каблуки с характером — в вашем размере, ширине и стиле», — гласит описании поста, который собрал около 30 тысяч лайков.

Многие покупатели оценили снимок Кардашьян в комментариях. «В этом фото есть все: настроение, образ и сама королева!», «Обожаю все, что выпускает ее бренд», «Идеальное тело, настоящий пример для всех нас», — хвалили фанаты.

Однако некоторых возмутила откровенная публикация. «А что, бренд Good American не шьет рубашки?», «Эти Кардашьян вечно норовят раздеться на камеру», «Сколько тебе лет? Имей стыд», — высказались они.

Это не первый раз, когда Хлои Кардашьян снимается в откровенном виде для рекламы продукции бренда. Ранее в декабре она снова снялась топлес в трусах и продемонстрировала черные ботфорты с острым носом на каблуке.