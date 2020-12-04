Сестра Кардашьян привлекла внимание фанатов к своему бренду обуви снимком топлес

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои привлекла внимание фанатов к собственной марке обуви Good American, разместив в соцсетях откровенный снимок. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованной фотографии 36-летняя знаменитость позирует топлес в трусах и черных ботфортах с острым носом на каблуке упомянутого бренда. При этом обнаженные части тела предпринимательница прикрывает левой рукой. Публикация набрала 34,5 тысячи лайков.

Фанаты оценили внешний вид телезвезды в комментариях. «Хотела бы я выглядеть так же хорошо в этих сапогах», «Безумно красиво!», «Великолепно», «Шикарное тело!», «Хлои такая красивая и горячая», — писали они.

В ноябре фанаты Хлои Кардашьян не узнали ее на видео и обругали за пластику. В своем видеообращении знаменитость выступила с благодарственной речью в честь победы на церемонии People's Choice Awards в номинации Reality Star of 2020. Поклонники раскритиковали ее за обилие пластических операций.