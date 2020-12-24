Названы самые матерящиеся сферы в России

Большинство россиян (67 процентов) сталкивается с нецензурной лексикой на работе. Чаще других мат используют сотрудники четырех сфер. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob, которые оказались в распоряжении РБК.

Выяснилось, что ненормативную лексику в общении постоянно используют коллеги 22 процентов респондентов. Еще 45 процентов россиян иногда слышат на работе бранную речь. При этом треть опрошенных никогда не сталкивались с матерными словами при общении в рабочем коллективе.

Так, нецензурная лексика на рабочих совещаниях привычна почти половине россиян. Еще 14 процентов сотрудников слышат ее постоянно, а каждый третий — время от времени. По данным экспертов, половина россиян слышат мат от руководства: 19 процентов регулярно сталкиваются с таким явлением, а 32 процента — иногда.

В женских коллективах нецензурная лексика менее распространена. Мужские коллективы, по словам специалистов, «похоже, даже думают матом». Наиболее часто встречается использование нецензурной лексики в строительстве, производстве, телекоме и продажах. «В области связи в некоторых случаях на нем разговаривают, иначе не поймут»; «Иначе никак не дойдет требование начальника», — объяснили опрошенные.

Ранее россияне назвали самые раздражающие привычки коллег. Так, во время работы из офиса сотрудникам не нравятся курение, сплетни и хамство, лень и громкая речь, а также опоздания и некомпетентность. Самым неприятным при дистанционной работе стало игнорирование звонков и сообщений, звонки в нерабочее время, несамостоятельность коллег, которые их отвлекают.