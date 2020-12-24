Россиянина задержали за попытку продать свою девушку в секс-рабство в Африку

В аэропорту Пулково полиция задержала россиянина, который обманом пытался вывезти свою девушку в секс-рабство в Африку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

20-летний житель Санкт-Петербурга познакомился с 19-летней россиянкой в социальной сети несколько месяцев назад, обещал жениться и, чтобы доказать серьезность намерений, даже устроил спонтанное романтическое путешествие в Турцию. Правда, близким о поездке он попросил не говорить.

Обнаружив пропажу дочери, родители девушки обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в Турции молодой человек планировал передать девушку сутенеру, а тот намеревался отправить ее в Северную Африку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 127.1 («Торговля людьми») УК РФ.