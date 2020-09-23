Россиянку задержали за съемку видео с растлением собственных дочерей

В Химках задержана россиянка, которую подозревают в растлении собственных дочерей четырех и восьми лет. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает телеканал «360».

Все происходящее 22-летняя мать сняла на видео, а затем продала пользователю одной из социальных сетей. Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области следователи проведут проверку по материалам СМИ, в которых говорится, что россиянка годами держала свою 23-летнюю дочь в сексуальном рабстве. Девушку со второй группой инвалидности запирали в подвале и принуждали заниматься сексом с мужчинами, от одного из которых она родила.