В Москве осудили пугавших африканку «богом грозы» сутенеров

Московский суд приговорил к четырем годам колонии сутенеров Джулиуса Модупе и Имайусе Гифт, которые заманили нигерийку Обусон Блессинг в секс-рабство и удерживали, угрожая гневом «бога грозы», сообщает в своем Telegram-канале Baza.

Ранее издание публиковало полную историю Блессинг. Она оказалась в Москве в 2018 году и провела в секс-рабстве почти полгода. Отправиться в столицу девушку заставила мать, которая узнала, что дочь одной из ее знакомых, оказавшаяся сутенершей Гифт, занимается бизнесом в Москве и зарабатывает неплохие деньги. Чтобы попасть в столицу России, Блессинг сказала в аэропорту, что летит на чемпионат мира по футболу смотреть матч между Нигерией и Исландией (прошел 22 июня 2018 года в Волгограде).

Ей велели дать клятву «шаману джуджу». Издание писало, что девушка с детства была верующим человеком и воспринимала клятвы «выше закона».

«За невыполнение клятвы темной магии могу умереть и я, и вся моя семья», — рассказала Блессинг. Клятва звучала так:

Я, Блессинг, дочка Докас, никогда не предам мою маму, несмотря ни на что. Никогда не сбегу из дома. Если я сбегу, то бог грозы уничтожит мою семью. Когда я приеду в Москву, я никогда никому не расскажу в Москве, чем занимаюсь.

По словам девушки, из последней фразы она поняла, что в Москве будет заниматься «чем-то плохим». Однако иного выхода не было из-за угрозы проклятья. Таким образом Блессинг оказалась в руках сутенеров.

Гифт, по словам пострадавшей, объяснила, что Обусон будет заниматься проституцией, и запретила отказываться от дела, в противном случае угрожала порвать ее паспорт и наслать проклятие на всю ее семью. С июня по октябрь 2018 года девушка выезжала к клиентам по три раза в день и не могла выйти из дома одна.

Помочь ей смог клиент по имени Антон, который поинтересовался, как девушка оказалась в России. Узнав ее историю, он предложил выкупить нигерийку, а также сообщил об этом в полицию. Во время встречи Антона с сутенерами в кафе их задержали полицейские. Во время судебного процесса Обусон Блессинг не могла уехать к себе на родину, так как выступала ключевым свидетелем по делу.