Сын генерала первым в российском городе смог избежать приговора за сутенерство

Виталий Теряев, сын начальника МЧС по Свердловской области генерал-майора Виктора Теряева, стал первым в Тюмени, кто смог избежать приговора за сутенерство. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает издание 72.RU.

Как сообщили изданию в региональной прокуратуре, уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ в отношении Виталия Теряева прекращено в связи с тем, что ему назначен судебный штраф на сумму в 80 тысяч рублей. Теряев вместе с подельником, дело которого в настоящее время рассматривается в суде, были задержаны в августе 2019 года.

По версии следствия, они находили в сети девушек, готовых зарабатывать проституцией, и возили их по саунам, а с каждого клиента брали по три тысячи рублей. Как отмечает 72.RU, дело в отношении Теряева по статье 241 УК РФ — единственное в городских судах Тюмени, прекращенное по этой уголовной статье.

Ранее всем, кого судили за сутенерство, тюменские суды выносили приговоры. Что касается Виталия Теряева, то в связи с прекращением против него уголовного дела он юридически будет считаться не судимым.

6 августа 2019 года сообщалось, что в Волгограде суд оштрафовал Михаила Музраева за неповиновение сотрудникам ФСБ при проведении следственных действий в доме его отца — генерал-лейтенанта, обвиняемого в организации поджога.