Лев напал на спящего мужчину и получил по морде кулаком

В Ботсване престарелый лев напал на спящего исследователя. Чтобы спастись, мужчине пришлось ударить зверя по морде, пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в начале декабря в дельте Окаванго, где был разбит лагерь экспедиции фонда Wild Bird Trust, занимающегося охраной птиц. Хищник подкрался к палатке, в которой спал 32-летний Готц Ниф (Gotz Neef), и попытался попасть внутрь.

Мужчина проснулся и увидел отпечаток львиной морды, которая упиралась в стенку палатки с другой стороны. «Я не знал, что происходит снаружи, и стал звать на помощь, а потом изо всех сил ударил зверя кулаком по носу, — вспоминает Ниф. — Тогда он напал на меня и стал пытаться укусить меня и ударить лапой».

На помощь товарищу поспешил 46-летний Рейнер фон Брандис (Rainer Von Brandis). Он стал швырять в хищника палки и слоновые экскременты, а потом ударил его куском дерева. После этого к драке подключился еще один участник экспедиции, Томалец Сетлабоша (Tomalets Setlabosha) бросил в зверя светошумовую гранату, а затем переехал его своим джипом. Лишь после этого лев сдался и убежал. Нападение продолжалось около пяти минут.

После произошедшего у Нифа была сломана рука, и кожу покрывали глубокие царапины от когтей. Клыки хищника оставили на его теле 16 колотых ран. Чтобы добраться до ближайшей больницы, располагающейся в городе Маун, ему и его товарищам пришлось преодолеть 80 километров. На дорогу ушло три часа.