Посетитель ресторана оставил 37 тысяч рублей чаевых в подарок сотрудникам

Посетитель ресторана в американском городе Уолтем, штат Массачусетс, решил поддержать сотрудников заведения перед Рождеством и оставил 500 долларов (37,5 тысячи рублей) в качестве чаевых. Об этом сообщает издание Mass Live.

В воскресенье, 20 декабря, посетитель ресторана The Pickle оставил на столе открытку, на которой было написано: «С Рождеством! Пожалуйста, разделите деньги между официантами, поварами, посудомойкой и барменом, которые сегодня на смене».

Зимние месяцы исторически непростое время для ресторанов, люди предпочитают сидеть дома из-за холода и темных вечеров. Пандемия только обострила ситуацию.

«Мы поражены щедростью наших гостей. Огромное спасибо таинственному джентльмену, который, уходя, оставил это на своем столе. Мы так благодарны. Спасибо. Спасибо. Спасибо», — говорится в посте, размещенном на странице заведения в Instagram.

Ресторан подает традиционные американские завтраки и фирменные сэндвичи.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо мужчина пришел в ресторан Souk Mediterranean Kitchen & Bar, ничего не заказал, но оставил крупные чаевые. Он попросил, чтобы ему выставили счет в один пенни (меньше рубля).