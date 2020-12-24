Назван срок вакцинации 23 миллионов украинцев от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал срок вакцинации от коронавируса 23 миллионов украинских граждан, передает УНИАН.

По его словам, это смогут сделать до первого квартала 2022 года. Для вакцинации понадобятся 40 миллионов доз.

«Если мы начинаем кампанию с января по апрель, это будут первые поставки. Мы понимаем, что они будут приходить маленькими траншами, пока все производители выйдут на определенные мощности», — пояснил Ляшко.

Он добавил, что в бюджете на закупку доз заложено 2,6 миллиарда гривен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доступе граждан к вакцинам от коронавируса.

«Документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, положительно повлияет на имидж Украины», — сказано в сообщении.