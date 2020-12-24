Зеленский подписал закон по вакцинам от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доступе граждан к вакцинам от коронавируса. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Он подписал документ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)». Предполагается, что закон создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.
Согласно нему, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавируса. Также он будет способствовать уменьшению нагрузки на отечественную систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.
«Документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, положительно повлияет на имидж Украины», — сказано в сообщении.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал объемы поставок вакцины от коронавируса, которые страна планирует получить из Европы для борьбы с пандемией. Киев находится в финальной стадии переговоров с поставщиком. В рамках первого транша страна получит 1,2 миллиона доз препарата Pfizer, всего же — более 8 миллионов.
Киев планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса в феврале 2021 года. Зеленский потребовал от властей обеспечить начало поставок вакцины уже в январе. От использования российской вакцины «Спутник V» власти страны отказались.