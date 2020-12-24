У «танцующего миллионера» родился ребенок с волчьей пастью

Предприниматель из Италии Джанлука Вакки, известный в сети как «танцующий миллионер», показал фото новорожденного ребенка. Снимок появился в его Instagram-аккаунте.

52-летний бизнесмен принял участие в фотосессии для журнала Hola вместе с девушкой Шэрон Фонсека и дочерью Блу Иерусалима. Их запечатлели в собственном доме на фоне праздничной елки. На одном из размещенных кадров Фонсека позирует на красном кресле, держа девочку на руках, а Вакки стоит рядом с ними.

В описании к публикации предприниматель заявил, что Блу Иерусалима родилась с волчьей пастью (врожденная аномалия развития плода, выражающаяся возникновением расщелины в мягком или твердом небе — прим. «Ленты.ру»). «Мы счастливы, что у нас есть прекрасная команда медиков, которая проведет операцию нашей дочери, чтобы она могла жить полноценной жизнью», — подчеркнул предприниматель.

В августе 2019 года Джанлука Вакки отшлепал девушек на видео и подвергся критике. В ролике он танцует на лестнице, затем шлепает четырех разных девушек по ягодицам, после чего берет за руку свою спутницу и продолжает танцевать с ней. Поклонники миллионера не оценили его поступок.

Джанлука Вакки — звезда Instagram, у него свыше 19 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, на которых демонстрирует роскошный образ жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. За это его прозвали «танцующим миллионером».