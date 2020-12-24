В России назвали проблемы массовой вакцинации граждан от COVID-19

Опрошенные РБК российские эксперты назвали возможные препятствия для массовой вакцинации граждан от COVID-19.

Специалисты указали, что существуют проблемы массовой вакцинации населения в России. Так, первая заключается в том, что вакцину «Гам-КОВИД-Вак» в течение всего срока транспортировки и хранения необходимо держать в особом температурном режиме — не выше минус 18 градусов.

Кроме того, необходимо поддерживать нужную температуру на каждом из этапов. Также в аптеках и медицинских кабинетах нужно использовать терморегистраторы для контроля за соблюдением температурного режима.

Как пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, сохранение «холодовой цепи» стало главной проблемой, поскольку если температура поднимается выше допустимых для вакцины значений, препарат вероятнее всего будет дезактивирован.

Специалисты также указали на необходимость минимизировать влияние человеческого фактора. Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева подчеркнула, что уже сейчас существует много много ложноотрицательных тестов на коронавирус из-за того, что условия доставки и забора образцов не соблюдаются.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. В стране выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 диагностировали у 2 933 753 человек.