Россиянам разрешат записываться на вакцинацию от COVID-19 по-новому

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву обеспечить возможность гражданам по-новому записываться на вакцинацию от коронавируса. К такому решению он пришел по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

Так, к 31 января 2021 года ведомства должны запустить сервис записи россиян на вакцинацию через портал госуслуг. Кроме того, министерства обязали обеспечить приоритизацию граждан в зависимости от возраста и места работы.

Чернышенко также рекомендовал высшим органам государственной власти субъектов России сформировать в государственных информсистемах в сфере здравоохранения расписание работы врачей, которые осуществляют прием граждан на процедуру, и организовать взаимодействие с Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) для записи граждан на вакцинацию через портал госуслуг.

До этого запись на вакцинацию через городской портал госуслуг была открыта в Москве.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. В стране выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 диагностировали у 2 933 753 человек.