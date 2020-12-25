Россияне получат новое развлечение

Российская социальная сеть «Одноклассники» предложила познакомиться с Дедом Морозом. Новое развлечение станет доступно россиянам благодаря новому сервису «Окна», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В воскресенье, 27 декабря, Дед Мороз будет появляться случайным образом среди других пользователей соцсети в новом сервисе, который работает на базе единой платформы видеозвонков Mail.ru Group.

«С 19:00 до 21:00 27 декабря Дед Мороз станет пользователем "Окна". Для знакомства с ним нужно перейти по праздничному баннеру в приложении или выбрать тему "Новый год" в параметрах собеседников. Пользователи, которые также выбрали этот параметр, будут встречаться как с Дедом Морозом, так и между собой», — говорится в сообщении.

О запуске сервиса «Окна» стало известно в начале декабря. Собеседника можно найти по заданным параметрам: полу, возрасту, интересам. Пользователи будут сами выбирать, общаться с появившимся в «Окне» человеком или выбрать следующего желающего. Если собеседники друг другу понравились, они могут продолжить общение, нажав кнопку «Дружить».