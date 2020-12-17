У россиян появилась новая возможность найти пару

В социальной сети «Одноклассники» появилась возможность знакомства через видеочаты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Российская соцсеть запустила сервис «Окно» (на базе платформы видеозвонков Mail.ru Group), позволяющий искать собеседников в случайном порядке и общаться с помощью видео, не выходя с платформы.

«В условиях пандемии у людей образуется нехватка живого общения. "Окно" помогает решить эту потребность: наладить социальные связи, разнообразить круг общения», — считают в компании и подчеркивают, что знакомства в видеоформате помогут найти друзей или пару.

Собеседника можно найти по заданным параметрам: полу, возрасту, интересам. Пользователи будут сами выбирать, общаться с появившимся в «Окне» человеком или выбрать следующего желающего. Если собеседники друг другу понравились, они могут продолжить общение, нажав кнопку «Дружить».

Платформа также позаботилась о защите пользователей от нежелательных знакомств и плохого контента. В любой момент можно пожаловаться на другого юзера через специальную кнопку. После трех жалоб доступ к «Окну» для такого человека будет ограничен.

Кроме того, общаться в сервисе возможно под любым именем, необязательно настоящим.

В «Окно» можно попасть из официальной группы «Окно — мир новых знакомств», или через витрину игр ОК. Для начала видеообщения нужен аккаунт в «Одноклассниках».

В дальнейшем соцсеть планирует развивать «Окно» и добавлять в него подбор собеседников с помощью алгоритмов машинного обучения.