В России появился новый полезный инструмент для работы

Российская социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Марафоны», который позволяет делиться фотографиями на определенную тему, находить единомышленников, обмениваться эмоциями и становиться популярнее. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что новый инструмент будет полезен в работе блогерам и группам для увеличения охвата, так как позволяет привлечь внимание широкой аудитории. Кроме этого, марафоны помогут увеличить вовлеченность и получить пользовательский контент.

С помощью марафона, к примеру, можно запустить масштабный челлендж, предложить друзьям поделиться фотографиями любимых мест города, вовлечь подписчиков в использование продуктов бренда или попросить наглядно рассказать о своем опыте. Марафоны могут создавать как пользователи, так и администраторы групп. После публикации они появятся на отдельной витрине и в ленте новостей, откуда к ним могут присоединиться все желающие.

Стать участником марафона можно, загрузив фотографию с подписью по выбранному хештегу. Авторы самых популярных марафонов смогут получить дополнительный охват на витрине и в ленте новостей в специальном разделе марафонов.

Сервис уже протестировал Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ. К марафону #Улыбнись, который был запущен ко Всемирному дню борьбы с инсультом, присоединились около 50 тысяч участников.