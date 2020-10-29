Россиянам назвали признак смертельного диагноза

Российская социальная сесть «Одноклассники» (ОК) совместно с Фондом борьбы с инсультом ОРБИ и сервисом Добро Mail.ru запустила акцию «Улыбнись». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что флешмоб приурочен ко Всемирному дню борьбы с инсультом, чтобы увеличить осведомленность о смертельном диагнозе, его признаках, факторах риска и последствиях. Название акции связано с тем, что именно улыбка помогает диагностировать возможность удара заранее — как известно, человек в прединсультном состоянии не может улыбнуться как обычно, один уголок рта остается опущенным.

Участники флешмоба помогут распространить информацию, которая спасет жизни многих людей. При смене аватарки в ленте новостей появится пост, призывающий присоединиться к акции в приложении «Волшебные рамки». Таким образом россияне смогут рассказать друзьям о первых признаках приступа в простой и доступной форме.

Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно проходит 29 октября, начиная с 2006 года. Дату отмечают в более 40 странах, в том числе в России. В этот день проводятся мероприятия, чтобы обратить внимание общества на эту проблему.