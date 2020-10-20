Россиянам предложат ежедневные конкурсы

Российская социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Моменты» — исчезающие фото и видео. О новом способе общения говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что привычный для соцсетей формат адаптирован под интересы аудитории ОК: пользователи могут не только делиться личными фотографиями и видео, но и получать новые эмоции благодаря ежедневным конкурсам.

Директор по проектам соцсети Владимир Кочетков рассказал, что «Моменты» — новое прочтение формата исчезающих фото и видео. «За счет конкурсной механики и возможности отвечать на моменты пользователи получат новые поводы для коммуникации», — рассказал он.

Пользователи могут публиковать фото и видео длиной не более 10 секунд, им также доступны надписи на ярком фоне, стикеры и маски дополненной реальности. Все фотографии и видеоролики, опубликованные в «Моментах», сохраняются в отдельной вкладке в личном разделе «Фото» автора в ОК.

Одно из отличий сервиса — возможность ответить своим моментом на моменты друзей и авторов в соцсети. Для этого можно выбрать публичный или приватный тип ответа. Администраторы групп и профилей получат также до конца года возможность создавать тематические конкурсы, к которым со своими моментами смогут присоединяться подписчики или все пользователи соцсети.