Найдена связь между коронавирусом и инсультом

Ученые обнаружили связь между коронавирусом и инсультом. Группа специалистов из Кембриджского университета опубликовала результаты своих исследований в International Journal of Stroke.

Согласно информации исследователей, зараженные коронавирусом пациенты переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше, чем остальные. Ученые также выяснили, что доля смертельных исходов при инсульте у людей с вирусом вдове выше, чем у обычных пациентов. Помимо этого, специалисты отмечают, что как минимум каждый сотый зараженный, попавший в больницу, сталкивается с инсультом.

Ранее врачи рассказали, что коронавирус может вызывать опасную гибель нейронов у пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме. На основе медицинских случаев, с которыми сталкивались более 70 медиков в Бразилии, ученые нашли новые последствия заражения коронавирусом для мозга. Оказалось, что COVID-19 может оказывать негативное воздействие на человеческий мозг, причем как у пациентов с тяжелой формой заболевания, так и бессимптомных больных.