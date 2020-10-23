Россиянам дали возможность найти работу без резюме

В российскую социальную сеть «Одноклассники» интегрирован сервис Worki, присылающий через чат-бота по запросу вакансии с контактами потенциальных работодателей. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис, дающий возможность поиска работы, интегрировался в чат-бота «Спутник», который и будет показывать пользователям вакансии. Для начала поиска нужно написать любое сообщение боту в официальной группе, при этом не загружая резюме и не заполняя большую анкету.

В карточках с вакансиями отображается наименование компании, ее адрес и уровень зарплаты. Заинтересованный соискатель сможет откликнуться, не покидая соцсеть. Юзерам будут доступны все вакансии от крупнейших российских работодателей.

Работодатели же после отклика получат заявку с указанием номера телефона и именем пользователя, однако страница юзера в соцсети им будет недоступна. Дальнейшее общение будет проходить по телефону или по почте.

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