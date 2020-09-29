Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом

Социальная сеть «Одноклассники» и центр «Антон тут рядом» запустили проект «Время думать об искусстве», привлекающий внимание к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российской компании.

Проект состоит из нескольких частей: виртуальных подарков «Одноклассников», брендированной одежды и информационной кампании в официальной группе «Антон тут рядом». Так, среди подарков можно найти рисунки студентов центра — взрослых людей с аутизмом, написанные с картин Малевича, Рериха, Штейнберга, Ларионова, Кандинского, Гончаровой, Розановой и других художников из коллекции Русского музея. Все подарки дополнены информацией о жизни людей с аутизмом. Их можно отправить бесплатно.

Линейка брендированной одежды с принтами — первая в истории «Одноклассников». В нее вошли футболки и шопперы с репродукциями «Красная конница» и «Голова крестьянина» Малевича, «Небесный бой» Рериха, «Натюрморт» Штейнберга. Их можно купить в интернет-магазине Lamoda. Средства от проданных предметов пойдут в центр «Антон тут рядом».

Третья часть просветительской кампании — контентный проект в официальной группе центра. С 29 сентября в социальной сети будут выходить посты-карточки, в которых рассказывается о мифах, связанных с воспитанием детей с аутизмом, диетами, вакцинацией, эмпатией и ошибочном отношении к этому явлению как к болезни.

Ранее в сентябре «Одноклассники» объявили о запуске портала для некоммерческих организаций IT’S OK. Он станет инструментом помощи фондам в реализации социальных и культурных проектов. Среди участников программы — группа «Пора в Арктику», занимающаяся развитием экологического туризма, и «Особый взгляд», разрабатывающая сервисы для незрячих и слабовидящих людей.