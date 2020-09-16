В России появился новый инструмент для помощи гражданам

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске портала для некоммерческих организаций IT’S OK. Он станет инструментом помощи фондам в реализации социальных и культурных проектов. Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На сайте указана вся необходимая информация для начала сотрудничества граждан с соцсетью — объясняется, как подать заявку на участие, сделать свой проект и получить информационную поддержку от «Одноклассников» для расширения аудитории.

Кроме того, на портале уже видны текущие проекты, к ним можно присоединиться в качестве авторов или партнеров. Среди участников программы, например, группа «Пора в Арктику», занимающаяся развитием экологического туризма, или «Особый взгляд», разрабатывающая сервисы для незрячих и слабовидящих людей.

На сайте IT’S OK представлены и истории успеха некоммерческих организаций в социальной сети, а также предлагаются форматы проектов в социальной, культурной, научной, спортивной сферах, которые можно реализовать на платформе.

Партнерами «Одноклассников» стали Добро Mail.Ru, Фонд «Искусство, наука и спорт», некоммерческая организация «Колесо обозрения» для детей об искусстве, творчестве и музеях, фестиваль Young Old, который поднимает проблемы эйджизма, Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» и другие.