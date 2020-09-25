Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны

Российская социальная сеть «Одноклассники» запустила проект #мечтайОК — о самых заветных желаниях людей со всей России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Проект приурочили к Всемирному дню мечты. На сайте dreams.ok.ru представители соцсети разместили семь самых интересных историй пользователей о своих мечтах и запустили голосование. Победителю «Одноклассники» помогут исполнить желание.

Например, жительница города Котовск Тамбовской области рассказала о мечте отвезти сына на море, а пенсионерка Елена из Магнитогорска Челябинской области мечтает о бензопиле для своего сада.

Проголосовать за самую понравившуюся историю можно на странице dreams.ok.ru. Исполнение мечты получит тот, кто наберет больше голосов с 25 сентября по 4 октября.

22 апреля «Одноклассники» запустили функцию выхода в прямой эфир в режиме видеозвонка на двоих и группового звонка до 100 участников. Это стало возможным благодаря реализованным разработчиками социальной сети технологиям. Новые возможности станут не только местом для общения с друзьями и близкими, но и помогут в онлайн-режиме решить задачи по работе.