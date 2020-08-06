В российской соцсети появился инструмент для управления бизнесом

«Одноклассники» объявили о создании «Кабинета бизнеса». О появлении инструмента в российской соцсети сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Кабинет бизнеса» — это единая точка входа для управления контентом, продвижения и привлечения новых клиентов. «Новая платформа поможет предпринимателям и SMM-специалистам, которые ведут бизнес и создают профессиональный контент в "Одноклассниках", упростить работу со всем набором возможностей соцсети», — говорится в релизе.

Также отмечается, что на эту платформу были интегрированы все основные сервисы для ведения и продвижения бизнеса в «Одноклассниках»: доступ к группам, сообщениям, видеозвонкам, трансляциям и рекламному кабинету. Это позволит наглядно видеть результаты работы и корректировать контентную стратегию, заявили в «Одноклассниках».

Ранее «Одноклассники» создали рекламный кабинет для продвижения игр, размещенных внутри соцсети. Также сообщалось, что соцсеть запустила улучшенную систему рекомендаций в собственном музыкальном сервисе.